Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB61, Richtungsfahrbahn Nord, bei Km 185

Nach aktuellem Ermittlungsstand musste der erste Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Infolge dessen fuhren die nachfolgenden drei Fahrzeuge nacheinander auf das abbremsende Fahrzeug auf.

Durch den Unfall wurden die insgesamt elf Insassen leicht verletzt und zur Kontrolle in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Vor Ort befanden sich die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, der Rettungsdienst mit drei RTW und einem KTW, sowie ein Notarzt. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber war letztendlich nicht mehr von Nöten.

Des Weiteren befanden sich die Autobahnmeisterei Mendig, sowie die Polizeiautobahnstation Mendig vor Ort. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn Nord zunächst gesperrt und der Verkehr am Autobahnkreuz Sinzig abgeleitet. Im Weiteren Verlauf konnte der Verkehr rechtsseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen dauern bis ca. 14:30 Uhr an.



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Polizeiautobahnstation Mendig

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