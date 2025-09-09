Aktuell kommt es jedoch noch zu Staubildung.
Die Ursache, wie die Kuh auf die Fahrbahn gelangen konnte, ist unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.
Bei der Kollision mit der Kuh wurde ein Fahrzeugführer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.
Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit Kuh auf der A 48
