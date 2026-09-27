Nachtragsmeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB3 Höhe Nentershausen - drei Personen schwerverletzt, eine Person verstorben

Ergänzend zur Presseerstmeldung vom heutigen Morgen kann berichtet werden, dass ein mit vier Personen besetzter PKW Cupra Ateca (Zulassungsbezirk München), der die BAB3 in Richtung Köln befuhr, in Höhe der Anschlussstelle Diez nach rechts von der Fahrbahn abkam, anschließend den begrünten Bereich der Anschlussstelle ungebremst durchfuhr und an deren Ende von einem Bordstein in den angrenzenden Hang und in die dortigen Bäume katapultiert wurde.

Da die Endlage des verunfallten PKW dort so instabil war, mussten teilweise Äste und Bäume gefällt werden, um eine medizinische Versorgung der Insassen überhaupt zu ermöglichen. Die 35 jährige Fahrzeugführerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, ihr gleichaltriger Ehemann und zugleich Beifahrer wurde mit schwersten Verletzungen in die Uni-Klinik Mainz geflogen. Ein 23 jähriger Mitinsasse im Fond des Fahrzeug wurde schwerstverletzt in die Uni-Klinik Gießen geflogen und ein weiterer 19 jähriger Insasse des Fahrzeuges erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zur Unfallursache können aktuell keine Aussagen getroffen werden, diese ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden, der auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt wird.

Die BAB 3 war im Zuge der Unfallaufnahme für die Dauer von drei Stunden voll gesperrt.

Neben den Feuerwehren Nentershausen und Görgeshausen waren der Rettungsdienst, Zwei Rettungshubschrauber, die Autobahnmeisterei, die Polizeiautobahnstation Montabaur und die Polizeihubschrauberstaffel sowie ein Gutachter und der Abschleppdienst im Einsatz.



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