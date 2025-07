Nachtragsmeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3

Am 03.07.2025 kam es gegen 01:53 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Durch den Verkehrsunfall erlag ein 23 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.



Zudem wurden zwei weitere Personen schwer verletzt.



Die Unfallaufnahme wurde um 07:45 Uhr abgeschlossen.



Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei sowie ein Gutachter vor Ort.



Um 07:50 Uhr konnten zwei von drei Fahrstreifen wieder freigegeben werden.



