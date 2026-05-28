Nachtragsmeldung zu - PRESSE-VORABMELDUNG: Mehrere Fahrzeuge in Verkehrsunfall auf der BAB 3 beteiligt/ Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Höhe Eppenrod

Als aktuellen Nachtrag teilt die Autobahnpolizeistation Montabaur mit, dass gegen 2 Uhr der Verkehr, der aktuell in der Vollsperrung steht, an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird.

Alle Kraftfahrzeugführer im Rückstau werden gebeten Abfahrbereitschaft herzustellen und sich bei Pannen oder techn. Problemen an ein Abschleppunternehmen oder die Polizei zu wenden.



Im Anschluss daran werden die Bergungs- und Reinigungsarbeiten fortgesetzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die eingerichtete Vollsperrung voraussichtlich bis zum Einsetzen des Berufsverkehrs aufrecht erhalten bleiben. Eine Umleitung ab der Anschlussstelle Montabaur ist eingerichtet.



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