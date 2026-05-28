Nachtragsmeldung zu - PRESSE-VORABMELDUNG: Mehrere Fahrzeuge in Verkehrsunfall auf der BAB 3 beteiligt/ Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Höhe Eppenrod

Alle Kraftfahrzeugführer im Rückstau werden gebeten Abfahrbereitschaft herzustellen und sich bei Pannen oder techn. Problemen an ein Abschleppunternehmen oder die Polizei zu wenden.
Im Anschluss daran werden die Bergungs- und Reinigungsarbeiten fortgesetzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die eingerichtete Vollsperrung voraussichtlich bis zum Einsetzen des Berufsverkehrs aufrecht erhalten bleiben. Eine Umleitung ab der Anschlussstelle Montabaur ist eingerichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
für die PAST Montabaur
PHK Debus
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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Alle Kraftfahrzeugführer im Rückstau werden gebeten Abfahrbereitschaft herzustellen und sich bei Pannen oder techn. Problemen an ein Abschleppunternehmen oder die Polizei zu wenden.