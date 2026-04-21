Nachtragsmeldung zu Auffahrunfall mit Verletzten auf der BAB 61

Hierbei übersah ein 62-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes ein Stauende und fuhr einem dort auf dem rechten Fahrstreifen abbremsenden Sattelschlepper hinten auf. Der Mercedes verkeilte sich dabei unter dem Auflieger. Der Fahrer des Mercedes kam mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Koblenzer Krankenhaus. Ein zwischenzeitlich gelandeter Rettungshubschrauber drehte daraufhin wieder ab. Die 41-jährige Fahrerin des Sattelschleppers blieb unverletzt. Der total beschädigte Mercedes musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Versorgung des Verletzten sowie Räumung der Fahrbahn war die Richtungsfahrbahn Süden für 1,5 Stunden voll und für eine weitere halbe Stunde teilgesperrt. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau von bis zu 10 km. Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz waren neben zwei Fahrzeugen der Polizeiautobahnstation Mendig, 20 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Emmelshausen, die Autobahnmeisterei Emmelshausen, ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie ein Abschleppdienst.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Mendig

PHK Thomas Lumpp



Telefon: 02652-9795-0





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell