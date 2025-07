Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall mit getöteter Person am 29.06.2025 in der Gemarkung Dillendorf

Dieser dürfte nach bisherigem Ermittlungsstand am fraglichen Morgen den tödlich verletzten 36-Jährigen Fußgänger mit dem äußeren Profilbereich eines der massiven Räder seitlich erfasst haben, so dass der 36-Jährige schwer verletzt und zugleich in den Graben des Wirtschaftsweges abgewiesen wurde. Wie es zu dem vermuteten Kontakt hatte kommen können und welche Faktoren hierbei zu Grunde gelegen haben dürften, wird weiterhin mit intensiven Ermittlungen und Spurenauswertungen erforscht. Hierbei steht auch die Frage im Fokus, wie und ob der Fahrer des Gespanns den Kontakt wahrgenommen haben könnte und den Fußgänger hätte sehen müssen.



