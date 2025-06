Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Motorradfahrern auf der B 257

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhren zwei Kradfahrer nebeneinander den Fahrstreifen und kamen aus ungeklärten Gründen zu Fall. Im Anschluss rutschten sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierten dort mit 3 entgegenkommenden Motorrädern.



Alle Beteiligten kamen zu Fall und verletzten sich zum Teil schwer. 2 Fahrzeugführer sind in kritischem Zustand, 1 Person ist schwerstverletzt und 2 Fahrer erlitten diverse Knochenbrüche. Sämtliche Personen sind aktuell in Krankenhäusern und werden medizinisch versorgt.



Im Rahmen der Unfallaufnahme waren zusätzlich 3 Rettungshubschrauber und ein Gutachter im Einsatz.



