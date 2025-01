Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Anhausen

Am heutigen Mittwoch, den 08.01.2025 kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos im Begegnungsverkehr auf der L258 zwischen Anhausen und Rüscheid.

Auf die Presseerstmeldung der PD Neuwied/PI Straßenhaus wird verwiesen.



Die Unfallaufnahme dauert noch immer an. Ein 19-jähriger Unfallbeteiligter verstarb an den Folgen der Kollision. Der 42-jährige Fahrer des zweiten Pkw wurde leicht verletzt.



Es wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache beauftragt. Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme ist die L258 weiterhin zwischen Anhausen und Rüscheid beidseitig gesperrt.



