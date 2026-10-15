Nachtragsmeldung – Polizeiautobahnstation Montabaur – Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Köln, Kilometer 97, Anschlussstelle Diez

Dabei handelt es sich um eine 74-jährige männliche Person und eine 56-jährige männliche Person aus Bayern.

Die beiden weiteren Insassen wurden verletzt, Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der alleinbeteiligte Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Hauptfahrbahn ab und kollidierte in der Anschlussstelle Diez mit der dortigen Schutzplanke. Anschließen überschlug sich der Pkw.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme Team des Polizeipräsidium Koblenz hinzugezogen.

Die Feuerwehren Nentershausen und Görgeshausen waren mit 29 Kräften im Einsatz.

Der Rettungsdienst war mit 2 Hubschraubern, 3 Notärzten, 7 RTW und einem Einsatzleitwagen des DRK an der Unfallstelle.

Die Anschlussstelle Diez an der BAB 3, aus Richtung Frankfurt am Main kommend, wir für die Dauer der Unfallaufnahme noch mehrere Stunden voll gesperrt bleiben.



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Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602 9327-100





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