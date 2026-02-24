Simmern
Nachtragsmeldung der Polizei Simmern zur Presseerstmeldung Vollbrand eines Einfamilienhauses in Dommerhausen
Die Löscharbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen worden.

Das Einfamilienhaus, mit angebauter Scheune, wurde durch den Brand erheblich zerstört. Der Zeitwert der Immobilie wurde auf ca. 90-100 tausend Euro beziffert. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen war keiner der im Anwesen wohnhaft gemeldeten Personen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude anwesend. Hinweise auf Personenschäden sind derzeit nicht vorhanden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern an.

