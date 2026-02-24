Nachtragsmeldung der Polizei Simmern zur Presseerstmeldung Vollbrand eines Einfamilienhauses in Dommerhausen

Das Einfamilienhaus, mit angebauter Scheune, wurde durch den Brand erheblich zerstört. Der Zeitwert der Immobilie wurde auf ca. 90-100 tausend Euro beziffert. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen war keiner der im Anwesen wohnhaft gemeldeten Personen zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude anwesend. Hinweise auf Personenschäden sind derzeit nicht vorhanden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern an.



