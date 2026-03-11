Nachtragsmeldung Dachstuhlbrand in Boppard

Die Feuerwehr hat ihren Einsatz beendet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es handelte sich um ein mehrstöckiges Wohnhaus mit 5 Mietswohnungen. Lediglich der Dachboden wurde bei dem Brand beschädigt. Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



