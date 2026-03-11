Boppard
Nachtragsmeldung Dachstuhlbrand in Boppard
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

11.03.206, 14:00 Uhr. Der Brand des Dachstuhles in Boppard, Andreas-Schüller-Straße, wurde inzwischen gelöscht.

Die Feuerwehr hat ihren Einsatz beendet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es handelte sich um ein mehrstöckiges Wohnhaus mit 5 Mietswohnungen. Lediglich der Dachboden wurde bei dem Brand beschädigt. Die Brandursache ist weiterhin ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742-8090


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

