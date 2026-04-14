Koblenz
Nachtragsmeldung - Dachstuhlbrand im Bereich KO-Oberwerth
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Der Brand wurde mittlerweile durch die Feuerwehr im Rahmen umfangreicher Maßnahmen gelöscht, Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

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Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht genau beziffern - dürfte jedoch zumindest im oberen 6-stelligen Bereich liegen. Nach ersten Recherchen handelt es sich bei dem betroffenen Gebäude um das denkmalgeschützte historische "Palais Drei-Klang", welches 1907 erbaut und aktuell zu Eigentumswohnungen umgebaut wird.
Der Brandort wurde polizeilich versiegelt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bzgl. der Brandursache aufgenommen. Aktuell können noch keine Aussagen darüber getroffen werden.

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