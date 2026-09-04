Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch Dachdeckerarbeiten ausgelöst.
Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich mindestens auf einen sechsstelligen Betrag. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar.
Die Ermittlungen dauern an.
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(Nachtragsmeldung) Brand eines Einfamilienhauses
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch Dachdeckerarbeiten ausgelöst.