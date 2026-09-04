(Nachtragsmeldung) Brand eines Einfamilienhauses

In Bezug auf die Pressemeldung vom 03.09.2026 19:07 Uhr, wird Folgendes nachberichtet: Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Kriminalpolizei begutachtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch Dachdeckerarbeiten ausgelöst.

Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich mindestens auf einen sechsstelligen Betrag. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar.

Die Ermittlungen dauern an.



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