Boppard-Bad Salzig
(Nachtragsmeldung) Brand eines Einfamilienhauses
Symbolbild
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dpa

In Bezug auf die Pressemeldung vom 03.09.2026 19:07 Uhr, wird Folgendes nachberichtet: Der Brandort wurde nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Kriminalpolizei begutachtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch Dachdeckerarbeiten ausgelöst.
Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich mindestens auf einen sechsstelligen Betrag. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar.
Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
M.L.
Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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