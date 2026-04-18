Nachtragsmeldung: Brand einer unbewohnten Doppelhaushälfte im Stadtzentrum Simmern

Simmern/Hsr. (ots) - Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren sind abgeschlossen.

Die Vollsperrung der Bingener Straße wurde aufgehoben. Das Erfordernis von Nachlöscharbeiten ist nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



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