Nachtragsmeldung - Brand einer Garage in Rheinböllen

Nachdem es am 21.12.2025 gegen 07:20 Uhr zum Ausbruch eines Brandes in einem Doppelcarport kam, welches zu zwei Wohnanwesen in Rheinböllen gehört, konnten die Löscharbeiten mittlerweile erfolgreich abgeschlossen werden.

Das Feuer griff lediglich auf einen sich neben dem Carport befindlichen Holzschuppen über, der Übergriff auf das ca. 6 Meter danebenstehende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Einsatzmaßnahmen vor Ort sind beendet. Zur Ursache des Feuers können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde bis zum Eintreffen der Brandermittler der Kriminalpolizei gesichert.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern (Hunsrück)



06761/921-0





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell