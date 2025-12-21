Das Feuer griff lediglich auf einen sich neben dem Carport befindlichen Holzschuppen über, der Übergriff auf das ca. 6 Meter danebenstehende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Einsatzmaßnahmen vor Ort sind beendet. Zur Ursache des Feuers können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde bis zum Eintreffen der Brandermittler der Kriminalpolizei gesichert.
Nachtragsmeldung - Brand einer Garage in Rheinböllen
