Infolgedessen musste die Fahrbahn in Richtung Koblenz für eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu Rückstau auf der B 260 und B 42.
Eine Person wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden.
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Nachtrag zur Vollsperrung auf der B 42
Infolgedessen musste die Fahrbahn in Richtung Koblenz für eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu Rückstau auf der B 260 und B 42.