Lahnstein
Nachtrag zur Vollsperrung auf der B 42
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am heutigen Tag, gegen 10:00 Uhr kam es auf der B 42, zwischen den Abfahrten Niederlahnstein und Oberlahnstein, in Fahrtrichtung Koblenz, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW.

Infolgedessen musste die Fahrbahn in Richtung Koblenz für eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu Rückstau auf der B 260 und B 42.
Eine Person wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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