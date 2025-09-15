Zeugenaussagen zufolge sollen diese nach der Sprengung mit einem dunklen PKW in Richtung Altenahr geflüchtet sein.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Bargeld entwendet, es blieb beim Versuch. Der freistehende Geldautomat wurde durch die Sprengung komplett zerstört. Weiterhin wurden zwei in der Nähe parkende Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand.
Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0261/92156-390 zu melden.
Nachtrag zur Sprengung eines Geldautomaten in Mayschoß
