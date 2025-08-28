Nachtrag zur Presseerstmeldung Explosion Arenberger Straße

Dadurch wurde ein 16-jähriger Auszubildender so stark verletzt, dass dieser mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Ein weiterer Mitarbeiter verletzte sich bei der Versorgung des Jugendlichen leicht. Gebäudeschaden war nicht feststellbar.



Im Rahmen des Einsatzes musste die Arenberger Straße für 45 Minuten voll gesperrt werden. Aktuell wird von einem Betriebsunfall ausgegangen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

Telefon: 0261-92156100

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell