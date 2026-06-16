Krunkel/NR
Nachtrag zur Meldung LKW Brand (Auftrag 5940062)
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Es muss korrigierend nachberichtet werden, dass die Bergung durch den Abschleppdienst aktuell noch andauert und somit mindestens bis 18 Uhr nur der linke Fahrstreifen zur Verfügung stehen wird.

Die Bergung begann erst um 15 Uhr und wird vermutlich drei Stunden in Anspruch nehmen. Es wird somit auch weiterhin mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr zu rechnen sein.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Montabaur

Telefon: 02602/93270


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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