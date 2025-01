Nachtrag zur Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A571

Am 20.01.2025, um 16:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 571 zwischen der Anschlussstelle Löhndorf und dem Autobahndreieck Sinzig gemeldet.

Nach Feststellungen vor Ort, hatte eine 43-jährige Frau mit ihrem Wohnmobil eine Panne und konnte nicht weiterfahren. Aufgrund des fehlenden Seitenstreifens in diesem Bereich blieb sie auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Kurz darauf übersah der 57-jährige Fahrer eines Transporter, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, das Pannenfahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Die 43-jährige, welche sich nach dem Aufstellen des Warndreiecks im hinteren Bereich des Wohnmobils befand, wurde dabei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Bundeswehrzentralkrankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht. Der Fahrer des auffahrenden Transporters wurde leicht, der 16-jährige Beifahrer nicht verletzt. Die Auffahrt zur A61 in Fahrtrichtung Koblenz war für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für 4,5 Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren neben zwei Funkstreifen der Polizeiautobahnstation Mendig zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Autobahnmeisterei Mendig sowie zwei Fahrzeuge vom Abschleppdienst.



