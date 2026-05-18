Nachtrag zum Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 256 bei Kruft



Die in dem einem Fahrzeug alleinige 60-jährige Frau, sowie der in dem zweiten Fahrzeug alleinige 44-jährige Mann, wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Die Schwere der Verletzungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Beide wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

Auf Grund des größeren Trümmerfeldes und des Einsatzes des Rettungshubschraubers des ADAC, mussten beide Fahrtrichtungen der B 256, für die Zeit der Unfallaufnahme, für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde über die angrenzende Ortschaft Kruft abgeleitet.



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Polizeiinspektion Andernach

PK Weinzheimer

Telefon 02632/921-0



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