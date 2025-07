Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der B 327

Aus bislang nicht bekannten Gründen kam eins der Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei wurden drei Personen schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Sperrung wurde soeben aufgehoben und die Fahrbahn wieder freigegeben.



