Nachtrag zum Polizeieinsatz in Koblenz-Rauental

Zuvor wurde gemeldet, dass ein 28-jähriger Bewohner seit längerer Zeit nicht gesehen wurde.



Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte Benzin-Geruch wahrgenommen. Umgehend wurden Polizeikräfte hinzugezogen und die Moselweißer Straße zwischen Bechelstraße und Behringstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Anwohner des Mehrfamilienhauses wurden aus ihren Wohnungen begleitet.



Kurz darauf kam es zu einer Verpuffung aus der Wohnung des 28-jährigen Mannes, woraufhin die Tür von den Einsatzkräften geöffnet wurde. Die Wohnung stand vollständig in Brand, zwei Polizeibeamte wurden aufgrund der Verpuffung durch umherfliegende Glassplitter eines Fensters leicht verletzt.



Der Mann konnte aus der Wohnung geborgen werden und wurde mittels Rettungshubschrauber mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht und die Straßensperrungen gegen 15:40 Uhr aufgehoben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Einzelheiten sind derzeit nicht bekannt.



