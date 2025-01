Nachtrag zum Hangrutsch im Bopparder Mühltal - Sperrung aufgehoben

Nach mehreren kleineren Steinschlägen und einem kleinen Hangabrutsch am gestrigen Tage wurde die Situation am heutigen Freitag durch Mitarbeiter des Landesamtes für Geologie und Bergbau RLP fachgerecht untersucht.



Diese gaben am Mittag Entwarnung - die Fahrbahn der L 207 konnte wieder freigegeben werden. Ursächlich für die Abgänge des Gesteins ist die Wetterlage: das in die Spalten eindringende Wasser führt bei nächtlichen Frostperioden zur Ausdehnung des Wassers, was sodann das Gestein auseinander treibt. Laut Einschätzung der Geologen ist allerdings nicht mit größeren Abgängen zu rechnen, Anwohner oder Fahrzeugführer sind nicht gefährdet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - Violetta Heinrich



Polizeiinspektion Boppard

PHK Weiß

Tel. 06742 809-202

piboppard@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell