Nachtrag zu vorausgegangener Pressemeldung anlässlich möglichem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Balduinbrücke in Koblenz

Durch einen verständigten Gutachter konnten keine einem Verkehrsunfall zuzuordnenden Spuren an Bekleidung und Schuhen festgestellt werden. Aktuell wird eher von einem Sturz, als einem Verkehrsunfall ausgegangen. Auch konnte trotz Ausleuchtung mittels Feuerwehr keine entsprechende Unfallstelle gefunden werden. Aus diesem Grund verzichtet die Polizei zunächst auf weitere sofortige Maßnahmen und nimmt die Ermittlungen im Tagesverlauf wieder auf.



