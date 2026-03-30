Nachtrag Pressemeldung - Verkehrsunfall mit umgekipptem Viehanhänger

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es dadurch aktuell nicht.



Der verunfallte Tiertransporter wurde auf ein Firmengelände in Ransbach-Baumbach verbracht. Die Bergung der 22 Jungbullen aus dem Anhänger gestaltet sich schwierig und dauert derzeit noch an.



Die Bergung der Tiere wird durch das zuständige Veterinäramt der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises überwacht.



Derzeit ist davon auszugehen, dass zumindest die Tiere aus dem Anhänger, die den Verkehrsunfall überlebt haben, noch heute geschlachtet werden müssen.



Die 9 Jungbullen im vorderen Teil des Tiertransporters werden zu einem Landwirt verbracht und dort durch das Veterinäramt begutachtet.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz



Polizeiautobahnstation Montabaur 02602 9327 100





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