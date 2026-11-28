Im Zeitraum, von Mittwoch, 25.11.2026, 22:15 Uhr, bis Donnerstag, 26.11.2026, gegen 13:00 Uhr, wurde in der Straße "Im Schlossgarten" ein abgestellter Pkw Dacia auf der Fahrerseite beschädigt.

Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß entfernt.

Der verursachte Sachschaden wird auf einen unteren 4-stelligen-Bereich beziffert.

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.



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