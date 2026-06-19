Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Am Do. 18.06.2026, im Zeitraum von ca. 18:30 h - ca. 19:30 h, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße, ein blauer Pkw BMW beschädigt.

Bendorf (ots) -



Am Do., 18.06.2026, im Zeitraum von ca. 18:30 h - ca. 19:30 h, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße, ein blauer Pkw BMW beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt.

Der verursachte Sachschaden wird auf einen unteren 3-stelligen Bereich beziffert.

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen für Presseorgane:

Polizeiinspektion Bendorf

PHK Sinzig

Telefon: 02622/94020

pibendorf@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell