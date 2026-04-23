Nach Verkehrsunfall geflüchtet – Zeugenaufruf

Bendorf (ots) –



Im Zeitraum, zwischen Di., 21.04.2026, 21:30 Uhr und Mi., 22.04.2026, 18:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Pkw Seat Cupra, Farbe schwarz, im Bereich der rechten hinteren Fahrzeugtür. Der Schaden wird auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert.

Als Unfallorte kommen der Kauflandparkplatz (Zeitraum ca. 21:30 Uhr – 22:00 Uhr) und der Parkplatz an der Straße „Vierwindenhöhe“ (Zeitraum 22:00 Uhr – 18:00 Uhr Folgetag) in Betracht.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.de, erbeten.



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