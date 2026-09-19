Bendorf
Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Symbolbild

dpa

In der Isenburger Straße, wurde im Zeitraum, von Freitag, 18.09.2026, gegen 17:15 Uhr, bis gegen 22:30 Uhr, ein geparkter Pkw Opel am Fahrerspiegel und an der Fahrertüre beschädigt.

Der Verursacher hatte den Schaden vermtl. beim Vorbeifahren verursacht und sich nach dem Zusammenstoß entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren 3-stelligen Betrag beziffert. Auf Grund von einem sichergestellten Fahrzeugteil könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw Tesla handeln.
Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Nachfragen für Presseorgane:
Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622-94020
pibendorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren