Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf

In der Isenburger Straße, wurde im Zeitraum, von Freitag, 18.09.2026, gegen 17:15 Uhr, bis gegen 22:30 Uhr, ein geparkter Pkw Opel am Fahrerspiegel und an der Fahrertüre beschädigt.

Der Verursacher hatte den Schaden vermtl. beim Vorbeifahren verursacht und sich nach dem Zusammenstoß entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren 3-stelligen Betrag beziffert. Auf Grund von einem sichergestellten Fahrzeugteil könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw Tesla handeln.

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