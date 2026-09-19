Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Der Verursacher hatte den Schaden vermtl. beim Vorbeifahren verursacht und sich nach dem Zusammenstoß entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren 3-stelligen Betrag beziffert. Auf Grund von einem sichergestellten Fahrzeugteil könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw Tesla handeln.
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Der Verursacher hatte den Schaden vermtl. beim Vorbeifahren verursacht und sich nach dem Zusammenstoß entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren 3-stelligen Betrag beziffert. Auf Grund von einem sichergestellten Fahrzeugteil könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw Tesla handeln.