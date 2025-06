Nach Betrug in Koblenz: Wer kann Hinweise geben?

Ein bislang unbekannter Täter nutzte am 07.05.2025 gegen 14.30 Uhr unter einem Vorwand die Hilfsbereitschaft eines Passanten aus, um sich im Bereich der B9 in Koblenz eine größere Menge Bargeld zu erbetteln.

Der Tatverdächtige nutzte laut Zeugenaussagen einen schwarzen PKW mit niederländischer Zulassung, um sich anschließend vom Tatort zu entfernen.



Fotos des Tatverdächtigen sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/yaGtiy2



Wer kann Hinweise zur Identität geben? Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, diese unter der 0261-10353162 mitzuteilen.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem Phänomen " Stranded Traveller": https://www.polizei.rlp.de/service/presse/detail/stranded-traveller-scam-betrueger-geben-sich-als-gestrandete-touristen-aus-und-taeuschen-eine-notlage-vor



