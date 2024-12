N A C H T R A G S M E L D U N G Feuerwehreinsatz Kurt-Schumacher-Straße 7

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Andernach, konnte die weitere Brandausbreitung im Haus verhindert werden. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde sowohl das Anwesen 79 wie auch das Anwesen 77 evakuiert. Die Anwohner des Objektes Kurt-Schumacher-Straße 77 ,konnten jedoch in Absprache mit der Feuerwehr, nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der 43- jährige Inhaber der Brandwohnung kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Andernacher Krankenhaus. Die Wohnung ist zurzeit unbewohnbar. Der Schaden wird von Seiten der Polizei auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Brandursache ist zurzeit unbekannt, deshalb wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen.



