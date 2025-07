Mysteriöses "Kanonenfeuer" sorgt für Polizeieinsatz

In der Nacht von Montag, 30.06.2025, auf Dienstag, 01.07.2025, wurde die Polizei kurz vor 3 Uhr wegen ungewöhnlicher Geräusche in Koblenz-Goldgrube alarmiert.

Ein Anwohner berichtete von einem extrem lauten Geräusch, das sich wie eine Kanone anhörte, die mehrfach in kurzer Folge abgefeuert werden würde.



Die alarmierten Einsatzkräfte rückten sofort zum vermeintlichen Tatort aus, um der Ursache auf den Grund zu gehen und potenzielle Gefahren für die Bevölkerung auszuschließen. Nach kurzer Recherche vor Ort entdeckten die Beamten den Ursprung des Lärms in einem nahegelegenen Teich. Dort fanden sie zahlreiche Frösche, deren Quaken das täuschend echte "Kanonenfeuer" erzeugte.



Schnelle Entwarnung! Manchmal führt uns die Natur eben zu den unerwartetsten Lösungen...



Die Polizei bedankt sich bei den besorgten Bürgerinnen und Bürgern für die Aufmerksamkeit und appelliert weiterhin, ungewöhnliche Geräusche stets ernst zu nehmen - auch wenn sie sich letztlich als harmlose Froschkonzerte entpuppen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



