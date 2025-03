Mutiger Ladendetektiv stellt flüchtigen Dieb

Am gestrigen Mittwoch, 19.03.2025, kam es in der Hohenfelder Straße gegen 18 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch zwei männliche Personen.



Einer der beiden steckte zunächst mehrere Kleidungsstücke in eine mitgeführte Tasche.



Vom Ladendetektiv darauf angesprochen, rannte der Ladendieb aus dem Geschäft, woraufhin der Detektiv die Verfolgung aufnahm. In der Schlossstraße konnte er den Flüchtigen schließlich einholen. Dieser riss sich jedoch los, entnahm aus seiner Jackentasche ein Feuerzeug und entzündete dieses. Dabei wurde der Detektiv leicht verletzt und seine Jacke beschädigt.



Im weiteren Verlauf schlug der 25-jährige Beschuldigte mehrfach auf den 22 Jahre alten Detektiv ein. Bis zum Eintreffen der Beamten halfen Passanten, den Dieb festzuhalten. Die Einsatzkräfte konnten den Täter festnehmen, der Geschädigte wurde durch den RTW versorgt. Entsprechende Strafanzeigen wurden erfasst.



