Mülheim-Kärlich: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 18.01.2025, gegen 22:26 Uhr, befuhr ein 23-jährige, aus der VGV Selters, mit seinem PKW, die Industriestraße in Mülheim-Kärlich, in Richtung MC Donalds.

In Höhe des Depot kam er ins Schleudern, kam nach rechts auf den hohen Bordstein und kollidierte dort mit zwei Masten für Werbeflaggen und schleuderte über diese drüber. Nach ca. 50 Metern kam das Fahrzeug zum Stehen. Das Fahrzeug war augenscheinlich Totalschaden. Der Schaden am Fahrzeug und an den Masten wird von hiesiger Dienststelle auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Durch den Verkehrsunfall liefen Betriebsstoffe aus dem PKW, die durch eine Spezialfirma von der Straße entfernt wurden.

Der Fahrer blieb unverletzt und er gab an, dass er einem Tier ausgewichen sei, welches die Straße querte.

Im Einsatz waren die FFW Mülheim-Kärlich, das O-Amt der Verbandsgemeinde Weißenthurm und die Polizei Andernach.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell