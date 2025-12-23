Mülheim-Kärlich
Mülheim-Kärlich - Presseerstmeldung - Verkehrsunfall auf der B9
Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen, ist die B9 auf Höhe Mülheim-Kärlich in Fahrtrichtung Koblenz aktuell gesperrt.


Sobald die Absicherungsarbeiten an der beschädigten Mittelschutzplanke beendet sind, wird diese wieder freigegeben.
Es wird nachberichtet.

