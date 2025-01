Mülheim-Kärlich: Polizei unterbindet augenscheinliches Kraftfahrzeugrennen auf der B9

Am 19.01.2025, gegen 00:36 Uhr, befuhr eine Streife der Polizei Andernach, die B9 in Fahrtrichtung Bonn.

Im Bereich der Ortslage Mülheim-Kärlich fielen der Streife zwei PKW auf, die mit hoher Geschwindigkeit in einiger Entfernung die B9 befuhren. Trotz der Beschleunigung des Streifenwagen auf über 200 km/h, wurde der Abstand zunächst nicht verringert. Im weiteren Verlauf konnte durch die Beamten auf die beiden Fahrzeuge aufgeschlossen werden. Bevor sich beide Fahrzeuge im Bereich der Abfahrt zur B 256 trennten, wurde von einem Fahrzeug noch Lichthupe gegeben. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen dunklen BM GT 535x, mit Koblenzer Kennzeichen, sowie einen weißen VW Arteon mit der Zulassung aus Calw.

Der VW konnte angehalten werden. Der Fahrer, ein 21-jähriger aus dem Kreis Calw, bestätigte, dass er schnell unterwegs war, gab jedoch an, dass er den anderen nicht kannte und auch kein Rennen stattgefunden hat.

Aufgrund der Feststellungen der Beamten wurden Ermittlungen hinsichtlich des Anfangsverdachts eine verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen.

Die Polizei bittet daher Verkehrsteilnehmer und/oder Zeugen denen die beiden o.g. Fahrzeuge auffielen oder die durch die Fahrzeuge gefährdet wurden, sich bei der Polizei in Andernach zu melden.



