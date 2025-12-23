Mülheim-Kärlich - Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall auf der B9



Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein PKW, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf ein weiteres Fahrzeug auf. Dieses wurde hierdurch gegen einen weiteren PKW sowie die Mittelschutzplanke geschoben. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es kam lediglich zu leichten Verletzungen von zwei Beteiligten.

Durch Trümmerteile wurde weitere Fahrzeuge leicht beschädigt.

Die Fahrbahn musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und gleichzeitigen Absicherungsmaßnahmen der Mittelschutzplanke gesperrt werden.



