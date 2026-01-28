Ein mit Getränkekisten beladener LKW befuhr die L125 aus Richtung Mülheim-Kärlich kommend und wollte in das Industriegebiet einbiegen. Hierbei öffnete sich eine Ladefläche des Gespanns und unzählige Wasserflaschen und Kisten wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Es wurden mindestens zwei PKWs durch die verlorene Ladung beschädigt.
Derzeit ist die Einfahrt ins Industriegebiet aus Richtung L125 gesperrt.
Mülheim-Kärlich/Industriegebiet - Getränketransporter sorgt für Verkehrschaos durch herabfallende Wasserkisten