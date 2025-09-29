Motorradkontrolle in Lahnstein

Der Fokus wurde sowohl auf die Kontrolle von Krafträdern als auch auf E-Scooter und Kleinkrafträder gelegt.



Zudem wurde ein Augenmerk auf die Thematik "Lärm durch Zweiradfahrende" gelegt. Insgesamt konnte aufgrund der bewölkten bis sonnigen Wetterlage ein mittleres Verkehrsaufkommen verzeichnet werden. Neben mehreren Verwarnungen wurde gegen einen Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Von den eingesetzten Polizeibeamten wurden knapp 50 Zweiräder kontrolliert. Insgesamt wurde die Zweiradkontrolle positiv wahrgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-10354005





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell