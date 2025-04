Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am gestrigen Montagmorgen kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Unfall in der Arenberger Straße/ Vor dem Sauerwassertor unter Beteiligung eines Motorradfahrers.





Der 19-Jährige fuhr von der Niederberger Höhe aus kommend in Richtung Ehrenbreitstein. Im Bereich der Einmündung Brentanostraße überholte er im Kurvenbereich drei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Aufgrund eines dann ihm entgegenkommenden Fahrzeugs musste er plötzlich einscheren. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einer Mauer. Der junge Mann war bei Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar, musste aber zur weiteren Behandlung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht werden. Das ihm entgegenkommende Fahrzeug ist nicht bekannt.



Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen oder dem entgegenkommenden Fahrzeug machen können, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-50023

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell