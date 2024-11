Montabaur – Unfallhäufung auf der Autobahn (A3/A48)

Am Donnerstag, den 26.09.2024 kam es im Dienstgebiet der Autobahnpolizei Montabaur (BAB3 und BAB48) aufgrund mehrerer Starkregenfälle zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr zu insgesamt fünf Aquaplaning-Unfällen.

In allen Fällen verloren die Fahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, in Bezug auf die Straßen- und Witterungsverhältnisse, die Kontrolle über ihre PKW und verunfallten. Aufgrund Beteiligung hochpreisiger Fahrzeuge beläuft sich die Gesamtschadensumme auf ca. 180.000,- EUR, verletzt wurde durch die Unfälle zum Glück niemand.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Pressestelle

PASt Montabaur



Telefon: 02602/9327-0

Ecker, PHK

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell