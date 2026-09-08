Koblenz Montabaur/Dreikirchen - Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Kindern/Jugendlichen aus Dreikirchen Polizeipräsidium Koblenz (ots) 08.09.2026, 15:33 Uhr

i Symbolbild Arne Dedert/dpa

Bezug: Unsere Pressemeldung von heute, 09.36 Uhr Mit Bezug auf unsere Pressemeldung von heute, 09.36 Uhr, können wir mitteilen, dass die beiden Vermissten gegen 14.15 Uhr nach einem Hinweis wohlbehalten in einem Waldstück bei Lindenholzhausen (Hessen) aufgefunden werden konnten.





Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, waren die Vermissten mit zwei Pferden unterwegs, die ebenfalls wieder aufgefunden wurden.



Wir bedanken uns ausdrücklich für die Unterstützung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird gelöscht.



Rückfragen bitte an:



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EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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