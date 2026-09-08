Koblenz
Montabaur/Dreikirchen - Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Kindern/Jugendlichen aus Dreikirchen
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Bezug: Unsere Pressemeldung von heute, 09.36 Uhr Mit Bezug auf unsere Pressemeldung von heute, 09.36 Uhr, können wir mitteilen, dass die beiden Vermissten gegen 14.15 Uhr nach einem Hinweis wohlbehalten in einem Waldstück bei Lindenholzhausen (Hessen) aufgefunden werden konnten.



Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, waren die Vermissten mit zwei Pferden unterwegs, die ebenfalls wieder aufgefunden wurden.

Wir bedanken uns ausdrücklich für die Unterstützung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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