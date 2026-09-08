Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, waren die Vermissten mit zwei Pferden unterwegs, die ebenfalls wieder aufgefunden wurden.
Wir bedanken uns ausdrücklich für die Unterstützung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird gelöscht.
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Montabaur/Dreikirchen - Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Kindern/Jugendlichen aus Dreikirchen