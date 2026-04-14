Möglicher Verkehrsunfall/Fahrzeughalter gesucht





Beim Aussteigen sei sie möglicherweise mit ihrer Fahrertür gegen die Beifahrertür des nebenstehenden Fahrzeugs gestoßen.

Es soll sich dabei um einen großen Pick Up in der Farbe orange oder rostrot gehandelt haben.



Sie habe sich anschließend in den Edeka-Markt begeben, um den Fahrzeugführer des geparkten PKW ausrufen zu lassen und sei danach zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt.



Zwischenzeitlich habe der Pick Up nicht mehr auf dem Parkplatz gestanden.



Die Halterin/der Halter des orangenen Pick Up wird gebeten, sich bei der untenstehenden Dienststelle zu melden, um eine Unfallaufnahme bzw. eine Personalienaustausch zu gewährleisten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Koblenz 2

POK Kruff

Telefon: 0261-103-54230

pikoblenz2.wache@polizei.rlp.de





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