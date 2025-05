Möglicher Kinderansprecher im Bereich Koblenz-Karthause

Am Mittwoch, 07.05.25 wurde die Koblenzer Polizei am Nachmittag über einen verdächtigen Sachverhalt informiert.



Ein ca. 35-jähriger Mann soll im Verlauf des Vormittags eine 7-jährige Schülerin der Grundschule am Löwentor angesprochen haben. Angeblich habe der Mann versucht, das Kind zum Mitgehen zu bewegen. Eine weitergehende Beschreibung des Verantwortlichen liegt derzeit nicht vor.

Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet und dauern derzeit an, das Aufsichtspersonal der Schule wurde entsprechend sensibilisiert.

Darüber hinaus ist die Polizei in diesem Bereich verstärkt präsent.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, keine Gerüchte über die sozialen Netzwerke zu verbreiten und sich über seriöse Quellen zu informieren.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261/92156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.



