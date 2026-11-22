Am 22.11.2026 gegen 13:50 Uhr kam es im Bereich "An der Moselbrücke" in Fahrtrichtung der Balduinbrücke in Koblenz zu einem Verkehrsvorgang.

Ein aus der Innenstadt kommender schwarzer Mercedes habe hierbei den Kreuzungsbereich befahren. Durch einen Überholvorgang könnten bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Möglicherweise handelt es sich bei den Geschädigten um die Fahrzeugführer eines dunklen Skoda sowie eines weißen PKW. Mögliche Zeugen oder Beteiligte werden gebeten, sich unter der unten genannten Telefonnummer der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 2



Telefon: 0261-103-54250

Ansprechpartner: L.Ferizi, PK'in





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