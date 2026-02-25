Mit mittlerer Reife zur Polizei Rheinland-Pfalz – Letzte Chance für 2026!

Am 01.03.2026 läuft die Bewerbungsfrist für den Bildungsgang Polizeidienst und Verwaltung an der BBS Lahnstein aus!



Bis dahin besteht noch die Möglichkeit, einen der letzten Plätze für die Fachhochschulreife zu sichern und nach den Sommerferien durchstarten!

Alle Infos gibt es unter www.polizei.rlp.de/karriere/dein-weg-mit-mittlerer-reife.

Bei weiteren Fragen steht die Einstellungsberatung der Polizei Koblenz unter 0261 103 51143 zur Verfügung.



