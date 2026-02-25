Mit mittlerer Reife zur Polizei Rheinland-Pfalz – Letzte Chance für 2026!

Bis dahin besteht noch die Möglichkeit, einen der letzten Plätze für die Fachhochschulreife zu sichern und nach den Sommerferien durchstarten!
Alle Infos gibt es unter www.polizei.rlp.de/karriere/dein-weg-mit-mittlerer-reife.
Bei weiteren Fragen steht die Einstellungsberatung der Polizei Koblenz unter 0261 103 51143 zur Verfügung.
