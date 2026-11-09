Koblenz
Mit mittlerer Reife zur Polizei Rheinland-Pfalz - Infoabend der BBS Lahnstein

Symbolbild

dpa

Fragen zum Thema "Mit mittlerer Reife zur Polizei" werden im Rahmen eines Infoabends der BBS Lahnstein, Schulstr.

2-4, 56112 Lahnstein, am
24.11.26 in der Zeit von 19 bis 21.00 Uhr beantwortet.

Weitere Informationen unter https://s.rlp.de/xCOnK5T

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle für den Bereich Aus- und Fortbildung
Herr Weinmann - 0261/ 103 51141 o. 42 (Fr. Klotz)

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren