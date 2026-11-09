Mit mittlerer Reife zur Polizei Rheinland-Pfalz - Infoabend der BBS Lahnstein

Fragen zum Thema "Mit mittlerer Reife zur Polizei" werden im Rahmen eines Infoabends der BBS Lahnstein, Schulstr.

2-4, 56112 Lahnstein, am

24.11.26 in der Zeit von 19 bis 21.00 Uhr beantwortet.



Weitere Informationen unter https://s.rlp.de/xCOnK5T



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle für den Bereich Aus- und Fortbildung

Herr Weinmann - 0261/ 103 51141 o. 42 (Fr. Klotz)



E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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