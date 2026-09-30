Michelsmarkt in Andernach - Friedlich gefeiert, gemeinsam für Sicherheit gesorgt





Die Polizeiinspektion Andernach zieht für dieses Jahr ein überaus positives Fazit. Bei gutem Wetter und ausgelassener Stimmung verlief die Veranstaltung aus polizeilicher Sicht insgesamt absolut friedlich.



Über die Veranstaltungstage hinweg zeigte die Polizei wiederholt Präsenz auf dem Marktgelände und führte gemeinsam mit dem Vollzugsdienst der Stadt Andernach Streifen durch. Neben der sichtbaren Ansprechbarkeit für Besucherinnen und Besucher wurden auch vermehrt Personenkontrollen durchgeführt. Erfreulich: Bei keiner der kontrollierten Personen wurden gefährliche Gegenstände, insbesondere Messer, festgestellt.



In einem Fall wurde der Diebstahl eines Mobiltelefons angezeigt. Darüber hinaus kam es zu einer Streitigkeit zwischen zwei Frauengruppen, in deren Verlauf eine der Beteiligten ihrer Kontrahentin ins Gesicht schlug. Die Polizei nahm entsprechende Strafanzeigen auf.



Weitere nennenswerte Zwischenfälle wurden bis zum Abschlusstag nicht bekannt.



"Der Michelsmarkt hat gezeigt, wie es sein soll: viele Menschen, ausgelassene Stimmung und ein friedliches Miteinander. Unsere Präsenz und die gemeinsamen Streifen mit dem Vollzugsdienst wurden sehr positiv wahrgenommen. Gleichzeitig haben wir bewusst kontrolliert und dabei kein einziges Messer oder einen anderen gefährlichen Gegenstand festgestellt. Das ist eine Bilanz, über die wir uns sehr freuen - und zu der vor allem die Besucherinnen und Besucher selbst beigetragen haben.", so der Leiter der Polizeiinspektion Andernach, POR Martin Hoch.



Die Polizei bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für das rücksichtsvolle und friedliche Verhalten sowie bei den beteiligten Einsatzkräften und dem Vollzugsdienst der Stadt Andernach für die gute Zusammenarbeit.



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Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921 0

Dienststellenleitung, POR Hoch





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